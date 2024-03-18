T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/56 Esas

Davacı Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından Davalı MURAT HÜSNÜ ÇORAKÇI vd. aleyhine Aksaray ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mah 540 ada 4 parsel ve 540 ada 16 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının Aksaray Belediye Başkanlığı adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının Aksaray Belediye Başkanlığı adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

ESAS NO: 2024/57 Esas

Davacı Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından Davalı DURDU ELMACI vd. aleyhine Aksaray ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mah 541 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının Aksaray Belediye Başkanlığı adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının Aksaray Belediye Başkanlığı adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

ESAS NO: 2024/58 Esas

Davacı Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından Davalı EMSAL KOÇYİĞİT vd. aleyhine Aksaray ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mah 540 ada 5 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının Aksaray Belediye Başkanlığı adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının Aksaray Belediye Başkanlığı adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

ESAS NO: 2024/59 Esas

Davacı Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından Davalı OZAN DEVECİ vd. aleyhine Aksaray ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mah 539 ada 39 parsel 19 v e20 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının Aksaray Belediye Başkanlığı adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının Aksaray Belediye Başkanlığı adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

ESAS NO: 2024/60 Esas

Davacı Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından Davalı FATMA KARSANDI vd. aleyhine Aksaray ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mah 541 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının Aksaray Belediye Başkanlığı adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının Aksaray Belediye Başkanlığı adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

ESAS NO: 2024/61 Esas

Davacı Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından Davalı ADNAN ALTINSOY vd. aleyhine Aksaray ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mah 539 ada 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının Aksaray Belediye Başkanlığı adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının Aksaray Belediye Başkanlığı adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

ESAS NO: 2024/62 Esas

Davacı Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından Davalı REYHAN BEKTEŞ vd. aleyhine Aksaray ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mah 539 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının Aksaray Belediye Başkanlığı adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının Aksaray Belediye Başkanlığı adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.

ESAS NO: 2024/63 Esas

Davacı Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından Davalı AYHAN YOLAÇAN vd. aleyhine Aksaray ili, Merkez ilçesi, Hamidiye Mah 1348 ada 27 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedellerinin tespitine, daimi irtifak hakkının Aksaray Belediye Başkanlığı adına tesisine, mülkiyet kamulaştırmasının Aksaray Belediye Başkanlığı adına karar verilmesine yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.