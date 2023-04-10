T.C. AKSARAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 10 Nisan 2023

ESAS NO : 2023/93 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Davalı Remzi HAKAN aleyhine Aksaray ili, Gülağaç İlçesi Gülpınar Köyü 382 ada E:10 Y:16-17 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma bedelinin tespitine, tespit edilen bedelin peşin ödenmesi kaydıyla taşınmazın tapu kayıtlarının iptali ile yol olarak terkinine ve KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tesciline yönelik kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yöneltilebileceği,

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarıda belirtilen maliki olduğunuz parselin belirtilen miktarın irtifak tesisi ve mülkiyet kamulaştırmasının KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası T.A.O. Aksaray Kültür Park Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.