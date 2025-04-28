Yayınlanma: 28.04.2025 - 00:01

T.C. AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/7 Esas KARAR NO: 2024/2254

Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Vahiddin BÜLBÜL adına çıkartılan tebligatların tebliğ yapılamaması ve yeni adresinin de tespit edilememesi nedeniyle mahkememiz gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Vahiddin BÜLBÜL'e yapılamayan tebligatlar nedeniyle hüküm kısmı aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜNE, dava konusu;

Aksaray ili, Sultanhanı ilçesi, Sultanhanı Köyü 811 ada 1 parsel,

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltepe(Kırgıv) Köyü 765 ada 18 parsel;

sayılı taşınmazların üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2- Taşınmazlar üzerindeki hak ve mükellefiyetler ile birlikte UMUMA AÇIK SATIŞ YAPILMASINA,

3- Satış bedelinin paydaşlara tapudaki payları oranında veya mirasçılık belgesindeki payları oranında dağıtılmasına,

4- Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında karar ve ilam harcının paydaşlara tapudaki payları oranında veya mirasçılık belgesindeki payları oranında alınmasına,

5- Satış memuru olarak Aksaray Satış Memurluğu memurlarının görevlendirilmesine,

Dair, yapılan inceleme sonunda tarafların yokluğunda HMK 345. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, HMK 342. maddesine uygun olarak düzenlenmiş dilekçenin, HMK 343. maddesi gereğince Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.