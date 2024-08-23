T.C. AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 23.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/165 Esas

DAVALILAR: 1- HÜSEYİN KEPİL T.C. 633*****452

2- SİNAN KEPİL T.C. 632*****424

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 04/12/2024 günü saat: 09:20'da olup HMK'nın 122. Maddesi uyarınca iki hafta içinde davaya cevap verilebileceği hatırlatılarak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde; HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK'nın 137. madde ve devamı maddeleri hatırlatılarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzereilanen tebliğ olunur.