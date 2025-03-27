T.C. AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.03.2025 - 00:01

T.C. AKSARAY 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/224 Esas

DAVACI: SEFER KÜÇÜK TC:39200165646 - Yuva KöyüMerkez/Aksaray

DAVALI: LAURE GEOROİNA REİD KÜÇÜK

BİLİNEN YURTİÇİ TEBLİGAT ADRESİ: Whinhall Avenue Airdrie Glassgov İngiltere

Davacı Sefer Küçük tarafından Laure Georoina Reid Küçük aleyhine açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Mahkememizin 31/05/2024 tarihli celsenin 1 nolu ara kararı gereğince; 6100 Sayılı HMK'nın 140/3 maddesi gereğince tarafların anlaşmadıkları tespit edilerek ön inceleme duruşmasının sonlandırılmasına, tahkikat ve sözlü yargılama aşamasına geçilmesine, gelecek celse geçerli bir mazeret olunmadan mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde, HMK'nın 147 maddesi uyarınca duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150'inci madde hükmünün saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına, taraflara duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde HMK'nın 150 maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin ihtarına, bir sonraki celsenin 09/09/2025 günü saat: 10:15'te yapılmasına karar verildiği hususu davalıya ilanen tebliğ olunur.