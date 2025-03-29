T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/333 Esas KARAR NO: 2025/152
DAVALILAR:
1- AYŞE OT-Hacı Mehmet kızı, 1928 d.lu MERKEZ/AKSARAY
2- MÜRSEL BELGE (430...304)- Talat oğlu 1974 d.lu MERKEZ/AKSARAY
Mahkememizin 25/02/2025 tarih ve 2024/333 Esas, 2025/152 Karar numaralı, Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne karar verildiği, verilen karar Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi vekili tarafından 22/03/2025 tarihli dilekçesi ile istinafın reddini istinaf etmiş olup, iş bu istinaf talebinin davalılar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02199046