T.C. AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:00

Davacı BOTAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlar için aşağıda dosya numarası yazılı dosyalar ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları açılmıştır.

2024/339

Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 0 ada 7711 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 13/02/2025 olan,

2024/340

Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 0 ada 7720 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 13/02/2025 olan,

2024/341

Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 0 ada 7739 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 13/02/2025 olan,

2024/342

Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 0 ada 7742 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 13/02/2025 olan,

2024/343

Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 0 ada 7750 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 13/02/2025 olan,

2024/344

Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 0 ada 8218 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 13/02/2025 olan,

2024/345

Aksaray İli Sultanhanı İlçesi 0 ada 8800 parsel sayılı taşınmazın mülkiyetine yönelik olarak duruşma tarihi 13/02/2025 olan,

Davalara ilişkin olarak tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,

Husumetin BOTAŞ'a yöneltileceği,

Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Aksaray T.C. Vakıfbank Kültürpark Şubesine yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri keyfiyeti 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10 maddesi uyarınca ilan olunur.