T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 26.06.2024 - 00:00

2023/84 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/84 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray Merkez Muhsinçelebi Mahallesi 569 Ada 45 Parsel Sayılı Taşınmaz.

Yüzölçümü: 571,13 m2

Arsa Payı: 9/571

İmar Durumu: Bitişik nizam 5 kat

Kıymeti: 2.464.800,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 02/09/2024 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati: 09/09/2024 - 13:53

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 25/09/2024 - 13:53

Bitiş Tarih ve Saati: 02/10/2024 - 13:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli Merkez Paşacık Mahallesi 6795 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü: 225,00 m2

Arsa Payı: 16/720

İmar Durumu: Bitişik nizam 4 kat

Kıymeti: 5.103.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 02/09/2024 - 14:04

Bitiş Tarih ve Saati: 09/09/2024 - 14:04

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 25/09/2024 - 14:04

Bitiş Tarih ve Saati: 02/10/2024 - 14:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.