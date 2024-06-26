T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/84 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/84 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray Merkez Muhsinçelebi Mahallesi 569 Ada 45 Parsel Sayılı Taşınmaz.
Yüzölçümü: 571,13 m2
Arsa Payı: 9/571
İmar Durumu: Bitişik nizam 5 kat
Kıymeti: 2.464.800,00 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 02/09/2024 - 13:53
Bitiş Tarih ve Saati: 09/09/2024 - 13:53
2. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 25/09/2024 - 13:53
Bitiş Tarih ve Saati: 02/10/2024 - 13:53
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Aksaray İli Merkez Paşacık Mahallesi 6795 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü: 225,00 m2
Arsa Payı: 16/720
İmar Durumu: Bitişik nizam 4 kat
Kıymeti: 5.103.000,00 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 02/09/2024 - 14:04
Bitiş Tarih ve Saati: 09/09/2024 - 14:04
2. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 25/09/2024 - 14:04
Bitiş Tarih ve Saati: 02/10/2024 - 14:04
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.