T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/99 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/99 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 2244 Parsel
Yüzölçümü : 2.920 m2
Kıymeti : 175.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/05/2025 - 14:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2025 - 14:25
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:25
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Alanyurt Köyü 800 Parsel
Yüzölçümü : 9.500 m2
Kıymeti : 143.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:00
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Alanyurt Köyü 801 Parsel
Yüzölçümü : 20.000 m2
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:10
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 5434 Parsel
Yüzölçümü : 3.208 m2
Kıymeti : 225.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:20
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi /Güzelyurt3598 Parsel
Yüzölçümü : 15.000 m2
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:30
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 5472 Parsel
Yüzölçümü : 20.875 m2
Kıymeti : 1.461.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:40
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3476 Parsel
Yüzölçümü : 19.700 m2
Kıymeti : 394.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:50
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3444 Parsel
Yüzölçümü : 6.050 m2
Kıymeti : 121.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:00
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 4772 Parsel
Yüzölçümü : 2.500 m2
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:10
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3957 Parsel
Yüzölçümü : 5.100 m2
Kıymeti : 357.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:20
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3991 Parsel
Yüzölçümü : 7.550 m2
Kıymeti : 530.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:30
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 197 Parsel
Yüzölçümü : 900 m2
Kıymeti : 157.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:40
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3994 Parsel
Yüzölçümü : 17.700 m2
Kıymeti : 1.240.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:50
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 4475 Parsel
Yüzölçümü : 7.600 m2
Kıymeti : 456.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 12:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 12:00
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 577 Parsel
Yüzölçümü : 235 m2
Kıymeti : 118.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 12:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 12:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 12:10
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 544 Parsel
Yüzölçümü : 420 m2
Kıymeti : 210.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 12:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 12:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 12:20
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 565 Parsel
Yüzölçümü : 230 m2
Kıymeti : 116.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 12:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 12:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 12:30
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 571 Parsel
Yüzölçümü : 53,75 m2
Kıymeti : 27.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 13:30
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 166 Parsel
Yüzölçümü : 105 m2
Kıymeti : 20.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 13:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 13:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 13:40
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 4400 Parsel
Yüzölçümü : 4.300 m2
Kıymeti : 258.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:10
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:10
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3663 Parsel
Yüzölçümü : 12.500 m2
Kıymeti : 750.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:20
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 5441 Parsel
Yüzölçümü : 23.171 m2
Kıymeti : 1.622.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:30
23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3633 Parsel
Yüzölçümü : 55.500 m2
Kıymeti : 3.330.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:40
24 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 4329 Parsel
Yüzölçümü : 2.550 m2
Kıymeti : 254.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:50
25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 2325 Parsel
Yüzölçümü : 840 m2
Kıymeti : 50.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 15:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.