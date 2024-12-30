T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 30.12.2024 - 00:01

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/99 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/99 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 2244 Parsel

Yüzölçümü : 2.920 m2

Kıymeti : 175.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/05/2025 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/05/2025 - 14:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Alanyurt Köyü 800 Parsel

Yüzölçümü : 9.500 m2

Kıymeti : 143.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Alanyurt Köyü 801 Parsel

Yüzölçümü : 20.000 m2

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:10

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 5434 Parsel

Yüzölçümü : 3.208 m2

Kıymeti : 225.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:20

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi /Güzelyurt3598 Parsel

Yüzölçümü : 15.000 m2

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 5472 Parsel

Yüzölçümü : 20.875 m2

Kıymeti : 1.461.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:40

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3476 Parsel

Yüzölçümü : 19.700 m2

Kıymeti : 394.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 10:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:50

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3444 Parsel

Yüzölçümü : 6.050 m2

Kıymeti : 121.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:00

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 4772 Parsel

Yüzölçümü : 2.500 m2

Kıymeti : 150.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:10

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3957 Parsel

Yüzölçümü : 5.100 m2

Kıymeti : 357.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:20

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3991 Parsel

Yüzölçümü : 7.550 m2

Kıymeti : 530.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:30

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 197 Parsel

Yüzölçümü : 900 m2

Kıymeti : 157.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:40

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3994 Parsel

Yüzölçümü : 17.700 m2

Kıymeti : 1.240.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 11:50

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 4475 Parsel

Yüzölçümü : 7.600 m2

Kıymeti : 456.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 12:00

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 577 Parsel

Yüzölçümü : 235 m2

Kıymeti : 118.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 12:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 12:10

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 544 Parsel

Yüzölçümü : 420 m2

Kıymeti : 210.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 12:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 12:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 12:20

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 565 Parsel

Yüzölçümü : 230 m2

Kıymeti : 116.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 12:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 12:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 12:30

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 571 Parsel

Yüzölçümü : 53,75 m2

Kıymeti : 27.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 13:30

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 166 Parsel

Yüzölçümü : 105 m2

Kıymeti : 20.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 13:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 13:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 13:40

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 4400 Parsel

Yüzölçümü : 4.300 m2

Kıymeti : 258.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:10

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3663 Parsel

Yüzölçümü : 12.500 m2

Kıymeti : 750.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:20

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 5441 Parsel

Yüzölçümü : 23.171 m2

Kıymeti : 1.622.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:30

23 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 3633 Parsel

Yüzölçümü : 55.500 m2

Kıymeti : 3.330.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:40

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 4329 Parsel

Yüzölçümü : 2.550 m2

Kıymeti : 254.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 14:50

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi Güzelyurt 2325 Parsel

Yüzölçümü : 840 m2

Kıymeti : 50.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.