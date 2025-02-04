T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 04.02.2025 - 00:01

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN SATIŞ MEMURLUĞU

2023/124 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/124 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 22/01/2025

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli Merkez Taşpınar Erenler Mahallesi 285 7 Parsel

Yüz ölçümü: 22.814,11 m2

Kıymeti: 342.211,65 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/04/2025 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 11/04/2025 - 10:10

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 02/05/2025 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 09/05/2025 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Merkez Taşpınar/Erenler Mah. 368 Ada 7 Nolu Parsel

Yüz ölçümü: 655,53 m2

Kıymeti: 333.726,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2025 - 11:10

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2025 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2025 - 11:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli, Merkez Taşpınar/Erenler Mah. 368 Ada 12 Nolu Parsel

Yüz ölçümü: 33,24 m2

Kıymeti: 8.310,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/04/2025 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati: 11/04/2025 - 12:10

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 02/05/2025 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati: 09/05/2025 - 12:10

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli Merkez Taşpınar/Yeni Cami Mah., 457 Ada 156 Nolu Parsel

Yüz ölçümü: 8.477,07 m2

Kıymeti: 127.156,05 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/04/2025 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 11/04/2025 - 13:30

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 02/05/2025 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 09/05/2025 - 13:30

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Merkez Taşpınar/Yavuzselim Mah.545 Ada 27 Nolu Parsel,

Yüz ölçümü: 12.289 m2

Kıymeti: 147.468,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 04/04/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 11/04/2025 - 14:30

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 02/05/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 09/05/2025 - 14:30

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Aksaray İli, Merkez Taşpınar/Yavuzselim Mah. 563 Ada 14Nolu Parsel

Yüz ölçümü: 12.162,74 m2

Kıymeti: 145.952,88 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2025 - 13:33

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 13:33

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Merkez Taşpınar/Yavuzselim Mah. 552 Ada 44 Nolu Parsel

Yüz ölçümü: 38.936,68 m2

Kıymeti: 467.240,16 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2025 - 10:04

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 10:04

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Merkez Taşpınar/Yavuzselim Mah.552 Ada 69 Nolu Parsel

Yüz ölçümü: 23.802,17 m2

Kıymeti: 285.626,04 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2025 - 11:04

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 11:04

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli Merkez Taşpınar/Yavuzselim Mah.552 Ada 70 Nolu Parse

Yüz ölçümü: 40.937,63 m2

Kıymeti: 409.376,30 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2025 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2025 - 12:04

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 12:04

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli, Merkez Taşpınar/Yavuzselim Mah. 552 Ada 71 Nolu Parsel

Yüz ölçümü: 13.998,32 m2

Kıymeti: 167.979,84 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2025 - 13:31

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 13:31

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aksaray İli Merkez Taşpınar/Yavuzselim Mah.562 Ada 14 Nolu Parsel

Yüz ölçümü: 55.893,95 m2

Kıymeti: 558.939,50 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/04/2025 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati: 15/04/2025 - 14:31

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 14:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.