T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:01

AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/32 Esas

BULUNDUĞU YER: Konya/ Akşehir

MEVKİİ: Seyran Mah.

ADA NO: 1516

PARSEL NO: 86

YÜZ ÖLÇÜMÜ: 6.08 (m²) İstimlak Alanı-94.10 (m²) İrtifak Alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI: Keziban ŞAKAR, Şerife TUNÇKOL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/32 Esas Esas sayısında dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.