T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2025/32 Esas
BULUNDUĞU YER: Konya/ Akşehir
MEVKİİ: Seyran Mah.
ADA NO: 1516
PARSEL NO: 86
YÜZ ÖLÇÜMÜ: 6.08 (m²) İstimlak Alanı-94.10 (m²) İrtifak Alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI: Keziban ŞAKAR, Şerife TUNÇKOL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/32 Esas Esas sayısında dava açılmış olup, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02173152