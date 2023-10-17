T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN/BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 17 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/185 Esas

DAVACI: Akşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ: Av. DİLEK MERAL ARSLAN

DAVALILAR: 1- OKAN AYDIN

2- HAKAN AYDIN

DAVA KONUSU: Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)

NETİCE VE TALEP:"

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)davasının yapılan yargılamasında; "Dava konusu taşınmazın tapuda; Konya ili, Akşehir ilçesi, Çimenli Mahallesi, 1 cilt, 95 kütük sayfada kayıtlı sayfada kayıtlı, 333 ada, 2 parsel nolu, 122,98 m² yüzölçümlü, Avlulu Ahşap Ev vasıflı taşınmaz olduğu; 1/2hisse ile: (davalı) Mehmet Ali AKBULUT: Mevlüt oğlu, 1/2hisse ile: (davalı) Ruziye AKBULUT: Ali kızı, adlarına hisseleri oranında kayıtlı bulunduğunu, kamulaştırma dava konusu taşınmazın tamamını kapsadığını, imar durumu, konumu, çevresinde mevcut olan imar durumu ve yapılaşma durumu, taşınmazın arsa ve bina büyüklükleri, cephe aldığı yollar, gelir getirme durumu, yararlandığı ulaşım, altyapı ve belediyecilik hizmetleri, resmi makamlar tarafından yapılmış kıymet takdirleri, emsal taşınmazların satış değerleri ve satışı etkileyen durumları ile birlikte yapılan kıyaslamalar, genel ekonomik şartlar ve değerlerine etki edebilecek tüm objektif kriterlerin de göz önünde bulundurulması neticesinde, kamulaştırma (dava) tarihi olan 06.04.2023 tarihi itibariyle tespit edilen arsa birim fiyat değerinin 1.050,00 TL/m² olabileceği değerlendirildiğini, dava konusu taşınmazın dava (kamulaştırma) tarihi olan 06.04.2023 tarihindeki toplam Kamulaştırma Bedeli; 319,569,00 TL olarak belirlendiğini, arsa değeri (122,98 m² x 1.050,00 TL/m²) 129.129,00TL, Binaların değerinin 190.440,00 TL, Toplam Kamulaştırma bedelinin 319.569,00 TL olduğu rapor edilmiştir. "

Mahkememizce davalılar Hakan Aydın ve Okan Aydın adına dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, ismen tanınmadığınızdan tebligat iade edilmiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DURUŞMA GÜNÜ:13/02/2024 GÜNÜ SAAT:09:00. HMK.nun 122 -127. maddeleri gereği bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve Belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda tahkikat duruşmasına geçilip karar verilebileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.