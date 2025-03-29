Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:01

T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2023/265 Esas

DAVALILAR: 1- TAYYİBE TÜLİN SAĞLAM

2- ALİ NURİ GİRAY Karpuzdere Mah. Burç Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 13 ... Çınarcık/ YALOVA

3- MİSLER GİRAY Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sokak Daver Apt. No: 20/7 Çankaya/Merkez/ ANKARA

4- NİLGÜN TAYLAN (Mernis Adresi) Merkez/ İSTANBUL

5- PERİHAN GİRAY (Mernis Adresi) Merkez/ İSTANBUL

6- SABAHAT ULUTÜRK Cemalpaşa Mahallesi 63014 Sokak No : 12 İç Kapı No : 08 Seyhan/ ADANA

7- SAİT BAHADIR SÖNMEZ Kızılay Mah. Gmk Bulvarı Menekşe-1Sok. Çiçek Apt. No: 13/11 Çankaya/ ANKARA

8- SELMA SARALOĞLU Toros Mah. Turgut Özal Bulvarı No:189 Tayyibe H.Apt. B Bl. N. 7/14 Çukurova/ ADANA

9- SEZİ GİRAY Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sok. No:20/7 ÇankayaANKARA

10- SİBEL ENGİN Av.Mehmet Nail Kocakaya- Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Avrupa İş Merkezi No:28 Kat:1 Üsküdar/ İSTANBUL

11- ZEKERİYA MISIRLIOĞLU Akdeniz Mah. 39654 Sk. No: 1A İç Kapı No: 7. Mezitli/ MERSİN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresin yetersiz olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi tensip zaptı , bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında yapılan yargılamada; Dava konusu Antalya İli, İbradı İlçesi, Yukarı Mahallesi, 564 Ada 34 Parsel sayılı taşınmazın davalılara ait olan tapusunun iptali ve müvekkil idareleri adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

14/12/2024 tarihli bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu Antalya ili, İbradı İlçesi, Yukarı Mahallesi, 564 Ada 34 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılan 866,13 m2lik taşınmazın, toplam kamulaştırma bedelinin 14/12/2023 tarihi itibariyle 137.924,13TL olduğunu beyan etmiş oldukları ilanen tebliğ olunur.

Durusma Günü: 24/04/2025 günü saat: 09:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 17.03.2025