T.C. AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/1106 Esas
Mahkememizde davacı Mustafa Turhan tarafından davalılar Maliye Hazinesi, Akyazı Belediye Başkanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Dava konusu Sakarya ili Akyazı ilçesiSeyfeler Mah. 113 ada A parsel sayılı ekte ekli krokide sınırları gösterilen tescil harici yere ilişkinhak iddia edenlerinilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurmaları TMK 713/4. Maddesi gereği ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01999023