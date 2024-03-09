Yayınlanma: 09.03.2024 - 00:00

T.C. AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/1106 Esas

Mahkememizde davacı Mustafa Turhan tarafından davalılar Maliye Hazinesi, Akyazı Belediye Başkanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Sakarya ili Akyazı ilçesiSeyfeler Mah. 113 ada A parsel sayılı ekte ekli krokide sınırları gösterilen tescil harici yere ilişkinhak iddia edenlerinilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurmaları TMK 713/4. Maddesi gereği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01999023