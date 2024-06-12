T.C. ALACA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:00

Sayı: 2023/4 Tereke Satış 08/06/2024 Konu: İlan



TEREKENİN KAPATILDIĞINA DAİR İLAN

Alaca Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/01/2023 tarih 2020/6 Tereke 2023/5 Karar sayılı ilamı ileborçlu muris Nihat SARI'nın terekesinin TMK'nun 612 maddesi uyarınca TASFİYESİNE karar verilmiş, Alaca Tasfiye Memurluğunun 2023/4 Tereke Satış sayılı dosyada murisin terekesi tasfiye edilmiş ve işlemler tamamlanmış olup, İİK'nun 254. maddesi gereğince murisin terekesi KAPATILMIŞTIR. İİK'nun 166. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur.