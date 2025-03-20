Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:01

T.C. ALANYA 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/251

DAVALI: İSA DALKIÇ-Sait ve Emine oğlu, 15/04/1974 Alanya doğumlu

Davacı GÜLİSTAN DALKIÇ ile Davalı İSA DALKIÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Dava dilekçesinde özetle; "Davacı ile davalının 1991 yılında evlendiklerini, Barış ve Berrak isimli Müşterek çocukları bulunduğunu, Davalı eş 2003 yılında adam öldürme suçunu işlemiş ve 2004 yılında tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. 2010 yılında ise İzmir Açik Cezaevinden firar etmiştir. Davacı ve ailesi o tarihten bu yana davalıdan haber almamıştır. Davacı müvekkil ev işlerine giderek çocuklarını yalnız büyütmüş ve evinin geçimini sağlamıştır. Davalı kaçak olması sebebiyle ne ailenin geçimine ortak olmuş ne çocuklarının büyüme sürecine katılmış ne de ailesine sahip çıkmıştır. Müvekkilin yıllardır çok zor günler geçirmektedir. Çocuklarını büyütmüş olan müvekkil onların desteği ile hayata tutunduğunu, Müvekkilimin davalıdan hiç bir talebinin bulunmadığını, 20 yıldır yaşamış olduğu sıkıntılar fedakarlıklar müvekkilini fazlasıyla yıprattığını, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, bu nedenle tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygı ile arz ve talep ederiz" şeklindeki dava dilekçesinin mahkememizce belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olmakla, tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.