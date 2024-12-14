Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. ALANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/213

Antalya ili, Alanya ilçesi, Okurcalar Mahallesi, Kışla Mevkiinde bulunan yaklaşık 1.408,39m² lik yüzölçümünde, sınırları itibariyle bitişiğinde 211 Ada 1 Parsel,kuzey yönünde Orman, Güney yönünde Akdeniz bulunan taşınmazın yıllardan bu yana Hacı Ali Doğan tarafından ölümü ile mirasçıları olan, Ramazan Doğan, Ahmet Ali Doğan, Ayşe Arslan, Hatice Demirkaya, Hacer Çelik, Fevzi Doğan, Zahide Doğan, Naciye Akıntarafından kullanageldiği iddia edilen taşınmazın Hacı Ali Doğan mirasçıları olan Ramazan Doğan, Ahmet Ali Doğan, Ayşe Arslan, Hatice Demirkaya, Hacer Çelik, Fevzi Doğan, Zahide Doğan, Naciye Akın adlarına miras payı oranında tapuya kayıt ve tescil edilmesine karar verilmesi dava edilmiş olup tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin 2023/213 Esas sayılı dosyasınabaşvurmaları gereğiilan olunur.