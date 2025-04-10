Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:01

T.C. ALANYA 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/60 Esas

Davacı ESRA MURATHANOĞLU GÜNDÜZ tarafından Davalı MEHMET GÜNDÜZ aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Davacı, vekili aracılığyla vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle; davalı ile 16/11/2020 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, evlilik birliğinin davalının bir takım kusurlu hareketleri nedeniyle temelinden sarsıldığını bildirerek boşanmalarına ve lehine yasal faizi ile birlikte 1.000,000,00 TL maddi 1.000.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce 28/01/2025 tarihli tensip zaptı ile;

1- Dava dilekçesinin HMK'nun 119/1.maddesinde düzenlenen zorunlu unsurları içermediği görülmekle, davalının mernis adresi sorgulamasında boş çıkması nedeniyle tebligat yapılamayacağı hususunda davacıya HMK 119/1.maddesinde belirtilen şekildeusulüne uygun dava dilekçesini hazırlayıp mahkememize sunmak üzere -1-haftalık kesin süre verilmesine, verilen kesin süre içerisinde ilgili eksikliğin giderilmemesi halinde davanın açılmamış sayılacağına karar verileceğinin ihtarına, (ihtaratın davacıya çıkarılacak iş bu tensip tutanağı ekli davetiye tebliği ile yapılmış sayılmasına,)

2- Davacı tarafça 1 nolu bentte belirtilen eksikliği verilen kesin süre içerisinde giderilmesi halinde davanınyazılı yargılama usulü ile yürütülmesine,

3- Davacı tarafça 1 nolu bentte belirtilen eksikliği verilen kesin süre içerisinde giderilmesi halinde davanın Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası olarak yürütülmesine,

4- Davacı tarafça 1 nolu bentte belirtilen eksikliği verilen kesin süre içerisinde giderilmesi halinde dava dilekçesi ve eklerinin HMK'nun 122 maddesi uyarınca; davalı tarafa tebliğine,tebligat zarfı üzerine HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarını usulü itirazlarını ve delillerini mahkemeye ibraz edebileceği,iki haftalık sürede cevap dilekçesini ibraz etmez ise davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına,

5- Davacı tarafça 1 nolu bentte belirtilen eksikliği verilen kesin süre içerisinde giderilmesi halinde davalı tarafından cevap dilekçesi ve ekleri ibraz edildiğinde cevap dilekçesi ve eklerinin HMK nun 126/4 maddesi gereği davacıya tebliğine,

6- Davacı tarafça 1 nolu bentte belirtilen eksikliği verilen kesin süre içerisinde giderilmesi halinde davalının HMK'nun 129/2 maddesine göre cevap dilekçesinde dayandığı delillerin toplanması hususunun dilekçeler aşamasının tamamlanıp uyuşmazlık konusu vakıalar tespit edildikten sonra celbi hususunun değerlendirilmesine,

7- Davacı tarafça 1 nolu bentte belirtilen eksikliği verilen kesin süre içerisinde giderilmesi halinde taraflarca HMK.nun 136.maddesi gereğince dosyaya ibraz edilen cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin HMK.nun 136/2.maddesi yollamasıyla HMK 122 ve 126/4 maddeleri gereğince davacı ve davalıya tebliğine,

8- Davacı tarafça 1 nolu bentte belirtilen eksikliği verilen kesin süre içerisinde giderilmesi halinde dilekçeler aşamasının tamamlanmasından sonra,ön inceleme aşamasında HMK 138.maddesi gereğince dava şartları ve ilk itirazların dosya üzerinden değerlendirilmesi sonucu nihai bir karar verilemez ise ön inceleme aşamasının duruşmalı yapılarak,duruşma gününün bilahare belirlenmesine,belirlenen günün HMK 139.maddesi gereği meşruhatlı şekilde taraflara tebliğine,

9- Davacı tarafça 1 nolu bentte belirtilen eksikliği verilen kesin süre içerisinde giderilmesi halinde Tarafların Nüfus Aile Kayıt Tablosunun UYAP'tan raporlandırılarak dosya arasına alınmasına,

10- Tarafların ESD araştırmalarının yapılması için ilgili kolluk birimlerine müzekkere yazılmasına, dair karar verilmiştir.

Yukarıda özetlenen dava dilekçesi ve tensip zaptı adresi meçhul kabul edilen DAVALI MEHMET GÜNDÜZ'eHMK 122. Md. gereğince TK 28. Maddesi kapsamında İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.