T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/502 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle ili,ilçesi,mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
Aşağıda belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren3 ay içerisinde mahkememizin 2023/502 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 13/01/2025
ALANYA İLÇESİ AKDAM MAHALLESİNDE BULUNAN;
Fen bilirkişisi raporunda krokide D harfi ile gösterilen Akdam mah. 139 ada 17 parselin;
GÜNEYİ: 1640,47 m2 taşınmaz
Fen bilirkişisi raporunda krokide A2 ile gösterilen Akdam mah. 139 ada 17 parselin;
KUZEYİ: 2624,27 m2 taşınmaz
Fen bilirkişisi raporunda krokide A1 ile gösterilen Akdam mah. 139 ada 17 parselin;
GÜNEY DOĞUSUNDA: 2764,96 m2 taşınmaz
Krokide A1 ile gösterilen Akdam mah. 139 ada 17 parselin;