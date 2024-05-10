T.C. ALANYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Antalya İl, Alanya İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, 509 Ada, 124 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Alanya İlçes ...

Adresi: Çarşı Mah.Damlataş Caddesi Büyükreis Apartmanı No:63 D:5Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü: 110 m2

Arsa Payı: 68/1322

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Konut+Ticari alanlı alanda kalmakta olup ayrık nizam 5 kata müsadelidir.

Kıymeti: 3.690.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Etkileme geçiş alanında kalmaktadır.

Y.Planı.02.08.1989

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/09/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 23/09/2024 - 13:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/10/2024 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati: 16/10/2024 - 13:30

06/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.