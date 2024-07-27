T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.07.2024 - 00:00

Sayı: 2023/329 Esas 12/07/2024 - İLAN-

Davacı IULIIA GAVRILOVA ile Davalı IGOR GAVRILOV arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı IGOR GAVRILOV'a dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Alanya 3. Aile Mahkemesinin 2023/329 esas sayılı dosyasında davacı IULIIA GAVRILOVA vekilinin dava dilekçesinde özetle "Tarafların 26/04/2013 tarihinde evlendiklerini, müşterek 1 çocuklarının bulunduğunu, müvekkili ile davalının arasında evliliklerinin ilk zamanlarındabaşlayan anlaşmazlıkların, günden güne artarak devam ettiğini, müvekkili için evliliğin çekilmez bir hale geldiğini, davalının, müvekkiline psikolojik ve ekonomikşiddet uyguladığını, davalının maaş dahil olmak üzere bütün birikimini müvekkilinden saklamaya çalıştığını, müvekkilinden mal kaçırma çabası içerisine girdiğini, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını,müşterek çocuklarının anne bakımına muhtaç olduğunu belirterek, müvekkili ile davalının boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesini, müvekkili için 10.000,00-TL yoksulluk nafakasına hükmedilmesini, müşterek çocuk için 10.000,00-TL iştirak nafakasına hükmedilmesini, müvekkili lehine 10.000,00-TL maddi tazminata, 500.000,00-TL manevi tazminata hükmedilmesini yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiştir. "

30/01/1973 doğumlu, Rusya Federasyonu Vatandaşı/RUSYA davalı IGOR GAVRILOV'a dava dilekçesinin tebliğinden itibaren “HMK 122.maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız” ihtar olunur." şerhi TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.