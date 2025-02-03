T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 03.02.2025 - 00:01

T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

SAYI: 2024/400 ESAS: 19/12/2024

Davacı Hüseyin ŞİMŞEK ile Davalı Ayşe ŞİMŞEK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Davalı Ayşe ŞİMŞEK'e dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Alanya 3. Aile Mahkemesinin 2024/400 esas sayılı dosyasında davacı Hüseyin ŞİMŞEK vekilinin dava dilekçesinde özetle " müvekkilinin tarım işi ile uğraştığını, ilk evliliğinden üç tane çocuğunun olduğunu, davalı ile sosyal medya aracılığıyla tanıştığını akabinde 26/07/2023 tarihinde evlendiklerini, evlendikten birkaç ay sonra davalı tarafından kredi ve ödemediği borçlarını dahi müvekkilinin kapattığını, davalının evlilik birliği içerisinde iken hem müvekkiline karşı hem de müvekkilinin çocuklarına karşı hakaret ve onur kırıcı sözler söyleyerek bu evliliği çekilmez bir hale getirdiğini zaten davalının evlendikten kısa süre sonra evi de terk ettiğini bu suretle açılan davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

15/03/1988 doğumlu, Mustafa ve Emine kızı, 40831483078 T.C. Kimlik numaralı Ayşe ŞİMŞEK'e dava dilekçesinin tebliğinden itibaren "HMK 122.maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız” ihtar olunur." şerhi TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.