T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 26.02.2025 - 00:01

T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/593 Esas 12.02.2025

Davacı: NATALIIA ANTONOVA ile Davalı: DMITRII ANTONOV arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davalı DMITRII ANTONOV'a dava dilekçesinin, ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Alanya 3. Aile Mahkemesinin 2024/593 esas sayılı dosyasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkili ile davanın 28.10.2017 tarihinde Rusya devletinde evlendiklerini, Tarafların aile birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 17.05.2024 tarihinde karşılıklı anlaşarak Rusya devleti Perm Şehri Dzerzhinsky Bölge Mahkemesi’nin 17.05.2024 tarih ve 2-1249/2024 sayılı boşanma kararı ile boşandıklarını, İlgili kararın tarafların temyiz etmemesi üzerine kesinleştiğini, boşanma kararı ve mal paylaşıma ilişkin kesinleşen ilamı yeminli mütercime tercüme ettirildiğini ve apostil şerhinin mevcut olduğunu, karara göre tarafların mal paylaşımı hususunda anlaşması üzerine evlilik birliği içerisinde edinilen Antalya İli Alanya İlçesi Saray Mahallesi Blok 31, 192 Ada 3 Numaralı Bağımsız Bölümün mülkiyetinin müvekkili Natalııa Antonova 30.06.2024 tarihine kadar tesciline karar verildiğini, Davalının, belirtilen süre içinde davacıya taşınmazın tescilini yapmadığını, ilgili kararların Türkiye'de işleme konulabilmesi için kararların tanıma ve tenfizinin gerektiğini belirterek, davalarının kabulü ile Rusyadevleti Perm Şehri Dzerzhinsky Bölge Mahkemesi’nin 17.05.2024 tarih ve 2-1249/2024 sayılı boşanma ve mal paylaşımına ilişkin kararının Türkiye’de boşanma hükümleri yönünden tanınması ve mal paylaşımı hükümleri yönünden tenfizine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı DMITRII ANTONOV'a dava dilekçesi tebliğinden itibaren “HMK. 122. maddesi gereğince, ekte bulunan dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz” 18/06/2025 tarih,10:10'a saatindeki duruşmaya katılmanız, HMK.139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkememize sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur." şerhi TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.