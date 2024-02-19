T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2022/832 Esas
Davacılar, Ahmet Ali Korkmaz, Emre Korkmaz, Fatma Korkmaz, Havvana Korkmaz, Nuri Korkmaz, Nuri Korkmaz, Recep Göktepe, Sibel Cihantimur, Ufuk Korkmaz İle Davalı, Alanya Belediye Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/832 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler Mahallesi
KUZEYİ: Tarla
GÜNEYİ: 108 Ada 63 Parsel
DOĞUSU: 386 Ada 1 Parsel
BATISI: 108 Ada 79 Parsel
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