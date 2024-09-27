T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2023/724 Esas
Davacı, HÜSEYİN ÇOBAN ile Davalılar, ALANYA BELEDİYESİ, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/724 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Alanya, Mahmutlar Mahallesi, Keşbeleni Mevkii
KUZEYİ :1750 ada 1791 parsel
GÜNEYİ :Tapusuz Taşınmaz
DOĞUSU :1789 parsel
BATISI :1794 parsel
#ilangovtr Basın No: ILN02094240