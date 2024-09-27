T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.09.2024 - 00:01

T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/724 Esas

Davacı, HÜSEYİN ÇOBAN ile Davalılar, ALANYA BELEDİYESİ, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/724 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Alanya, Mahmutlar Mahallesi, Keşbeleni Mevkii

KUZEYİ :1750 ada 1791 parsel

GÜNEYİ :Tapusuz Taşınmaz

DOĞUSU :1789 parsel

BATISI :1794 parsel

#ilangovtr Basın No: ILN02094240