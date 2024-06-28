T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2022/870 Esas
Davacı İSMAİL KORKMAZ ile Davalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/870 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.
Antalya, Alanya, Türkler Mahallesi,
KUZEYİ: Tarla
GÜNEYİ: Yol
DOĞUSU: Tarla
BATISI: 108 Ada 41 Parsel ve Tarla ile çevrili yaklaşık 784,77 m2' lik taşınmaz
#ilangovtr Basın No: ILN02052157