T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 28.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/870 Esas

Davacı İSMAİL KORKMAZ ile Davalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/870 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya, Alanya, Türkler Mahallesi,

KUZEYİ: Tarla

GÜNEYİ: Yol

DOĞUSU: Tarla

BATISI: 108 Ada 41 Parsel ve Tarla ile çevrili yaklaşık 784,77 m2' lik taşınmaz

#ilangovtr Basın No: ILN02052157