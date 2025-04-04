T.C. ALANYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:01

T.C. ALANYA  3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/336 Esas: 09/02/2024 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen KADİRİ AKSOY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/02/2024

GAİP

TC KİMLİK NO: 28366071328

ADI SOYADI: KADİRİ AKSOY

BABA ADI: DURALİ

ANA ADI: FATMA

DOĞUM TARİHİ: 01/02/1967

DOĞUM YERİ: GÜNDOĞMUŞ

İKAMETGAH ADRESİ: Çıplaklı Mah. 1005 Sk. No: 9 İç Kapı No: 2 Alanya/ ANTALYA

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