T.C. ALANYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19.02.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/637 Esas

Davacı, MEHMET DEMİR ile Davalı, ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Aşağıda bölgesi ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.Alanya İlçesi, Okurcalar Mahallesi, Sarığalar mevkiine kain kuzeyinde 209 ada 2 ve 3 nolu tapulu taşınmazlar, batısında 209 ada 36 nolu tapulu taşınmaz, doğusunda kadastro harici alan ve devamında orman alanı ile güneyinde Hamit Demir kullanımında olan taşınmaz ile çevrili yaklaşık 17947,96 m² taşınmaz. 25/01/2024