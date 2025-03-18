T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 18.03.2025 - 00:01

T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/314 Esas

HAKİM: Enes Talha EĞİLMEZ 215377

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Burcu SERİN 139526

DAVACI: DENİZ ÖZÜMAĞI -

VEKİLİ: Av. MURAT KAYA - Meltem Mahallesi Meltem Bulvarı Ankara Sitesi No:26/A Kat : 9 Daire : 28 Muratpaşa / Antalya07030 Muratpaşa/ ANTALYA

DAVALI: OSMAN TOSUN

DAVA: Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ: 16/10/2024

Davacı DENİZ ÖZÜMAĞI aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 16/10/2024 tarihli, 2024/314 esas sayılı ara karar ileihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiş, davalıya yapılan tebligat bila ikmal iade gelmiş, kovuşturma aşamasında tüm adres araştırmalarına rağmen adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yoluna gidildiği görülmüş, bu sebeple davacı vekili tarafından verilen 05/11/2024 tarihli istinaf dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İstinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren2 hafta içerisinde cevap verilebileceği hususu davalı Osman TOSUN'a ihtar ve tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/12/2024