T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/131 Esas

DAVALI : MANFRED MECKEL

Davac tarafından aleyhinize açılan Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 21/12/2023 günü saat: 15:25'da HMK 139 Maddesi gereğince önincelemenin duruşmalı olarak yapılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, bu aşamadan sonra HMK 147 Maddesi gereğince tahkikat duruşmasına devam olunacağı, tahkikat bittiğinde ise Hmk 186 md gereğince sözlü yargılama ve hüküm duruşmasına devam olunacağı ve gelemedikleri taktirde yokluklarında hüküm verileceği hususları duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.