T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN ZİLYETLİK İLANI

Yayınlanma: 05.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/179 Esas

Dava konusu Antalya İli Alanya İlçesi Kestel Mahallesi kuzeyi ve batısı Tevfik ÇOŞKUN mirasçıları taşınmazı, doğusu 1638 nolu hazine parseli ve devamında yol, güneyinin ise Nursan KUTLUK ve müşterekleri 1429 nolu taşınmaz ile çevrili olduğu, yine dosya içerisinde bulunan 1638 parsele ait tescil bildirim beyannamesinde 1638 parselin konu taşınmaz tarafI olan batı kısmının Tevfik ÇOŞKUN taşınmazı ile çevrili bulunan toplam 1.407,25 m2'lik tapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/179 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacılar ALAATTİN ÇOŞKUN, HÜLYA OKUR, MURAT RAMAZAN ÇOŞKUN, NURSAN KUTLUK, RABİA EŞİT ve SALİH ÇOŞKUN adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur.