T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/872

Davacılar ADEM ÜNSAL ve arkadaşları ileDavalılar Alanya Belediye Başkanlığı, Alanya Mal Müdürlüğü, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2024/872 E.sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Alanya Okurcalar Mah., Sarıağalar Mevki,

KUZEYİ : 199/2 parsel ve orman

GÜNEYİ : 190/55 parsel ve orman

DOĞUSU : 208/1 parsel

BATISI : 199/3 parsel ile çevrili toplam4131,939m2 lik taşınmaz