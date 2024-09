T.C. ALANYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/489 Esas

DAVACI: AHMET CİNAS T.C. Kimlik No:12337593216

Çenger Mah. Çenger Mücavir Küme Evleri No:868/2 Manavgat Antalya

VEKİLİ: Av. Utkan Hasan Eminoğlu

DAVALILAR: 1- FAİK KAYHAN 19873340656 Saray Mah. Atatürk Cad. Taç Premier Otel No:158 Alanya/ ANTALYA

2- TAYYAR KAYHAN 19861341092 TURAN FAİK ve KAMİLE oğlu 19/01/1965 doğumlu,

Davacı, AHMET CİNAS ile Davalılar , FAİK KAYHAN, TAYYAR KAYHAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen Tazminat) davası nedeniyle;

Mahkememizin duruşması 16/10/2024 günü saat: 12:05'e bırakılmış olup,

Davalı TAYYAR KAYHAN; Davacı vekili dava dilekçesinde Müvekkilinin 2003 yılında Kayhan Kırtasiye Tic. Ltd. Şti hissedarlarından Tayyar Kayhan'ın 120 adet şirket hissesini satın alarak Kayhan Kırtasiye Tic. Ltd. Şti'ye %60 ortak olduğunu, müvekkilinin şirkete hissedar olduğu dönemde diğer şirket hissedarlarının Tayyar Kayhan ve müteveffa Turan Faik Kayhan olduğunu, Tayyar Kayhan ve Faik Kayhan'ın müvekkilinin şirket hisselerini devir tarihi öncesi ve sonrasında şirkette hissedar olmaları, hem de müteveffa hissedar Turan Faik Kayhan'ın mirasçıları olmaları nedeniyle müvekkilinin Kayhan Kırtasiye Tic. Ltd. Şti. İçin yaptığı ödemelerden sorumlu olduğunu, müvekkilinin haciz baskısı altında, şirketin tüm vergi borçlarını yapılandırarak ödediğini, müvekkilinin yine Kayhan Kırtasiye Tic. Ltd. Şti.'nin SGK'ya olan borçlarını ödemek zorunda kaldığını belirterek dava değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere, fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla (belirsiz alacak) 10.000,00-TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkiline ödenmesini talep etmiş olup,

İşbu davada Tayyar Kayhan gösterilen adreslerde bulunamadığınız ve yapılan araştırmalarda da haricen adresleriniz de tespit edilemediğinden Mahkememiz duruşma günü olan 16/10/2024 günü saat: 12:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve işbu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129. Maddesinde belirtilen şekilde cevap dilekçenizi ve varsa tüm delillerinizi mahkememize ibraz etmeniz, bu sürede cevap dilekçenizi ibraz etmediğiniz taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.