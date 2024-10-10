T.C. ALAPLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2023/887 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Onurlu Köyü, Kırık DeresiMevkii, 102 Ada, 19 Parselde kain tarla vasfındaki taşınmaz ile ilgili dava TMK'nın 713. Maddesi gereği İLAN OLUNUR.
Davacı Adı Soyadı:
Davalı Adı Soyadı
Dava:
RİDVAN OKTAY
ALAPLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02101490