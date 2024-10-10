T.C. ALAPLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 10.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/887 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Zonguldak İli, Alaplı İlçesi, Onurlu Köyü, Kırık DeresiMevkii, 102 Ada, 19 Parselde kain tarla vasfındaki taşınmaz ile ilgili dava TMK'nın 713. Maddesi gereği İLAN OLUNUR.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: RİDVAN OKTAY ALAPLI MAL MÜDÜRLÜĞÜ Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parsel hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

