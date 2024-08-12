T.C. ALAŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 12.08.2024 - 00:00

Sayı: E.72719524-2024/304-Ceza Dava Dosyası 08.08.2024 İLANALAŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

ESAS NO: 2024/304

KARAR NO: 2024/710

Mahkememizin 16/05/2024 tarih ve 2024/304 Esas 2024/710 Karar sayılı kararı ile müşteki Mayada Hasan (TC:99056779428, Salah Eldeen ve Sabah Joummo kızı, 01/01/1988 AFRİN doğumlu, Beşeylül Mah. Reddi-İlhak Cad. No:212 Alaşehir/Manisa adresinde oturur) ve sanık Mohammad Shyah (TC:99773755620, Zekeriya ve Amena oğlu, 12/01/1974 ALSAOURA doğumlu, Beşeylül Mah. Reddi-İlhak Cad. No:212 Alaşehir/Manisa adresinde oturur) açık adresleri tespit olunamadığından tebliğ edilememiş bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, sanık Mohammad Shyah hakkında Kasten Yaralama suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 86/2 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verildiği ve iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ( Tebligat Kanunu 31 . Madde ) tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere katibe yapılacak sözlü başvuru ile müşteki ve sanığın istinaf kanun yoluna başvurabilecekleri, aksi halde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 08/08/2024