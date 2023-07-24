T.C. ALAŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ TEREKE TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKE TASFİYESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ YAPILDIĞINA DAİR İLAN
DOSYA No: 2022/27TEREKE
Kemaliye Mah.Hızırbey Sokak.No:5 Alaşehir/MANİSA adresinde mukim29726146434 T.C. Kimlik No'lu ADNAN NERKİZ’İN terekesinin,Alaşehir Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin; 24/03/2023 Tarih ve2022/27 Tereke Esas,2023/12 karar sayılı kararı (TMK.nun 612.maddesi gereğince) iflas hükümlerine göre tasfiyesine kararverilmiştir. Keyfiyet; İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur .
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