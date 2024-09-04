T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/405

ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı ALİAĞA KİMYA İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; İzmir ili Aliağa ilçesiDosya No: Mah./Köy : Mevkii: Ada Parsel No: Daimi irtifak alanı:

2024/405 Yalı ------- 1419 47 TAMAMI

Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;

A-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,

B-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,

C-)Bu tür davalarda husumetin Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltileceği,

D-)Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 26/08/2024