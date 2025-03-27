T.C. ALİAĞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.03.2025 - 00:01

T.C. ALİAĞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2025/38

ALİAĞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar MUSTAFA AKDENİZ ve HAKKI AKDENİZ'e

Dosya No: Mah./Köy : Mevkii: Ada Parsel No: Daimi irtifak alanı:

2025/38 Yalı Mah. ----------- 1321 91 17.321,00 m²

Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;

A-) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,

B-) Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,

C-) Bu tür davalarda husumetin Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltileceği,

D-) Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 18/03/2025