T.C. ALİAĞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ALİAĞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2025/38
ALİAĞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar MUSTAFA AKDENİZ ve HAKKI AKDENİZ'e
Dosya No: Mah./Köy : Mevkii: Ada Parsel No: Daimi irtifak alanı:
2025/38 Yalı Mah. ----------- 1321 91 17.321,00 m²
Yukarıda dökümü yapılan taşınmazın davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adına Kamulaştırma Kanunu'nun 10.ve 8. maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde;
A-) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,
B-) Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
C-) Bu tür davalarda husumetin Davacı KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine yöneltileceği,
D-) Mahkeme tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Aliağa Şubesi'ne yatırılacağı hususu ilan olunur. 18/03/2025