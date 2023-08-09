T.C. ALTINÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Yayınlanma: 09 Ağustos 2023

ESAS NO: 2020/32 Esas

DAVALI: MEHMET GÜFTA Kurtuluş Mahallesi Aydınlık Sokak No: 12 Reyhanlı/ HATAY

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste olmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü bildirilmesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; Davacının 03/02/2020tarihli dava dilekçesinde özetle; davalı ile evli olduklarını, bu evlilikten üç müşterekçocuklarının olduğunu, evliliklerinin ilk gününden beri problemler yaşadıklarını,müşterek hayatlarının çekilmez hale geldiğini, bu nedenle birlikte yaşamalarının mümkün olmadığını, boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK 139 ve 150/1 maddesi uyarınca; ''Belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ihtar ve tebliğ olunur.

Duruşma Günü: 10/11/2023 günü saat: 10:15'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.