T.C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/102 Esas

DAVACILAR : 1- CEVDET ÇETİN SELÇUK

2- HURİYE SELÇUK

3- PINAR ANLAR

DAVALILAR : 1- BİRGÜL SELÇUK

2- DEMET SELÇUK

3- YETER SELÇUK

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

İlgili davaya ilişkin davacı vekili tarafından Mahkememize sunulmuş olan 31/01/2024 tarihli dava dilekçesi ile; Hatay ili Altınözü ilçesi Hanyolu Mahallesinde Bulunan 113 ve 21 parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesinin talep edildiği,

Hatay ili Altınözü ilçesi Hanyolu Mahallesinde Bulunan 113 ve 21 Parsel Sayılı taşınmazda hak sahibi olmanız nedeniyle adresinize tebligatlarınçıkarıldığı ancak tebligatların tarafınıza tebliği mümkün olmamış olup;

Dosyamızın 11/02/2025 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzathazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.