Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:01

T.C. AMASRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/25 Esas

Davacılar Dursun ÜNAL, Gülizar ÜNAL ve Serpil KULAKSIZ tarafından davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine açılmış Tapu İptali ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasında dava konusu Bartın ili Amasra ilçesi Yahyayazıcılar köyü 139 ada1 parsel sayılı taşınmaza ait TMK 713/4 ve 5. fıkraları gereğince bilirkişi rapor ve krokisinin ilan edilmesine karar verildiğinden, dava konusu taşınmazda hak iddia edilen 3.şahısların ilan tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.