T.C. AMASYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/81 Esas



Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca Amasya İlinde kurulacak olan Duru Reg. ve HES üretim tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 25/07/2024 tarih ve 12776-10 Karar, 05/03/2009 tarih ve EÜ/2001-6/1414 numaralı üretim lisansı kapsamında Kamu yararı Kararı gereğince aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda belirtilen taşınmazların, kamulaştırma işlemleri başlatılmıştır. Taşınmaz malikleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile bedel üzerinden anlaşma sağlanılamadığından, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır. Aşağıda dosya numaraları verilmiş davaların sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli taşınmaz malikleri (davalıları adına) T.C. Vakıflar Bankası Amasya Şubesine yatırılacaktır. Aşağıda dava dosya numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma işlemlerine ilişkin, iddia ve itirazları olan ilgililerin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri, 30 gün içerisinde de kamulaştırma işlemlerine karşı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aleyhine İdari Yargıda İptal veya maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açarak dava ve yürütmenin durdurulması kararlarının belgeleri ile belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece belirlenecek bedelin üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya, taşınmaza ve diğerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı kanunun 10.maddesi (4650 sayılı kanunun 2. Md.il değişik) gereğince ilan olunur.

Sıra No

Esas No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Adı Soyadı

Kam.m²

Vasfı

1 2024/81

Amasya

Merkez

Kızılkışlacık

109

59

Ahmet Kertil ve Diğ.

5.013,34

Tarla

2 2024/82

Amasya

Merkez

Kızılkışlacık

109

62

Ahmet Kertil ve Diğ.

2.625,21

Tarla

3 2024/83

Amasya

Merkez

Kızılkışlacık

109

288

İsmail Yayla Ve Diğ.

3.369,49

Tarla

4 2024/84

Amasya

Merkez

Kızılkışlacık

109

63

Mevlüde Ketil Ve Diğ.

711,96

Tarla







Kamulaştırma Yapan İdare: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Açılacak Davada Husumetin Yöneltileceği İdare: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Bedelin Yatırılacağı Banka: T.C. Vakıflar Bankası Amasya Şubesi