T.C. ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 23.02.2025 - 00:01

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ

MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Satışı yapılacak gayrimenkul İstanbul İli Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mah. 16428 Ada 66 sayılı

parseldeki 107306920 zemin ID üzerindedir.

2- İstanbul İli Maltepe İlçesi Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No:56 Omay İş Merkezi,D:53

Maltepe/İSTANBUL (İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Bağlarbaşı Mah. 16428 Ada Nolu 66 Parsel numaralı

564,05 m2 yüzölçümlü mesken) kat mülkiyetli mesken arsa pay 2456 arsa payda 80 taşınmazdır.

3- Satışa çıkartılan gayrimenkule 3.200.000,00 TL. (ÜçmilyonikiyüzbinTL ) (% 1 KDV hariç) rayiç

değer biçilmiştir.

4- Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün rayiç değeri üzerinden ( %7,5 nispetinde)

240.000,00- TL. (İkiyüzkırkbinTL) teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak; para, banka teminat

mektubu, sigorta şirketlerince verilen kefalet senedi, Hazine Tahvil ve Bonoları, hükümetçe belli edilecek

milli esham ve tahviller " bu esham ve tahviller teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri

üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilerek" kabul edilecektir.

5- Gayrimenkulün birinci artırması 11/03/2025 tarihinde Salı günü saat 14:30'da açık artırma sureti

ile İstanbul Defterdarlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü / Satış Komisyonu Başkanlığınca

(Adres: Akşemsettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:56 Fatih / İSTANBUL) yapılacaktır.

6- İlgilenenler gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesini Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi

Müdürlüğünden alabileceklerdir.

7- Gayrimenkul teminatı para olarak verilecekse, satış saatinden bir saat öncesi 13:30'a kadar

komisyonunun toplandığı vergi dairesi veznesine yatırılır. (Küçükyalı Vergi Dairesi Müdürlüğünün

emanet hesabına) yatırılacak, diğer teminat araçlarını verecekler ise, satış tarihinin bir gün öncesi saat

16.00'a kadar Küçükyalı Vergi Dairesine teslim ederek, karşılığında alınacak Emanet Makbuzu (Emanet

Mektubu) satış saatinden bir saat öncesine kadar İstanbul Defterdarlığı, Gelir Kanunları Tahsilat Grup

Müdürlüğü/Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edecektir. Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde, alınan

teminat ihale bedelinden mahsup edilecek olup, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının

ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklere karşılık teminattan

mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise; bu tutarın doğrudan

bütçeye irat kaydedilecektir.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış

veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile artırımın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra aynı mahalde, gün ve saatte (18/03/2025 tarih saat 14:30'de) tekrar

artırmaya çıkartılacaktır.

9- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de

tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Yukarıda yazılı olan hususların dışında başkaca bilgi

almak isteyenler 0216 655 06 15 telefon numarasından Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-

Satış Servisinden bilgi edinilebilir.