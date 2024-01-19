T.C. ANAMUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 19 Ocak 2024

ESAS NO: 2021/197 Esas

DAVALI: ABDİL ERKAN Sıcakyurt Mah. 810 Sk. No:34Bozyazı/ MERSİN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında; Adres araştırmasından bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup, durusma Günü: 07/02/2024 günü saat: 10:40'daduruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.