T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:01

T.C. ANAMUR İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/2246 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2246 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin İli Bozyazı İlçesi, Akcami Köyü, Köyarası Mevkii, 105 ada 138 parsel tarla niteliğinde taşınmaz ilçe merkezine, hükümet konağına, sosyal tesislere, uzak konumdadır. Kadastral yola cephesi bulunmamaktadır. Borçlunun hissesi 4/5 tir. Parsel üzerinde değerlemeye konu olabilecek herhangi bir inşai veya zirai muhdesat bulunmamaktadır, geometrik şekli düzgün, eğim %5-15 arasında değişmektedir. Çevre parsellerin büyük bir kısmı boş olup bir kısmında da örtü altında muz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Toprak yapısı olarak tınlı bir yapıda olup düşük –orta düzeyde organik maddeye sahip orta verimli bir arazidir. Taşınmaza yakın bölgede DSİ’nin kapalı sulama sistemi bulunduğundan sulanabilir tarım arazisi niteliğine sahiptir. Parsel, imar planı haricindedir. Piyasa analiz yöntemine göre yapılan değerlendirmede parselin arazi olarak m2 piyasa rayiç değeri 400,00 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre; Parselin değeri=Parselin arazi (zemin) değeri: 16.159,26 m2 X 400,00 TL/m2= 6.463.704,00 TL dir. Bu değerden; Borçlunun 4/5 hissesine; 6.463.704,00 TL X 4/5 = 5.170.963,20 TL isabet etmektedir. (Yalnız Beşmilyonyüzyetmişbin dokuzyüzaltmışüç Türk Lirası yirmi kuruş)

Yüz ölçümü: 16.159,26 m2

İmar Durumu: Dosyasında

Kıymeti: 5.170.963,20 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/07/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 08/07/2025 - 15:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/07/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 05/08/2025 - 15:00

03/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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