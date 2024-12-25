Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/316

KARAR NO : 2019/794

Davacı ABDÜLMUİN MUTLAY tarafından davalılar Ahmet Turgay ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalılardan, Ahmet kızı 1977 doğumlu Kiraz Downey'e ulaşılamamış olup;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ İLE;

A)-Mersin İli, Anamur İlçesi, Ören - Nasraddin Mah. Kovanlık Mevkii 57 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından tüm yükümlülükleriyle birlikte ortaklığın satış sureti ile giderilmesine,

B)-Mersin İli, Anamur İlçesi, Ören - Nasraddin Mah. Hendek Mevkii 1184 parsel sayılı taşınmaz üzerindekimuhtesatlar ve tapudaki şerhler ile birlikte yükümlü olarak ortaklığın satış suretiyle giderilmesine,

Dair, karar verilmiş olup, mahkeme kararı tebliği yerine geçerli olmak üzere davalı Kiraz DOWNEY'e ilanen tebliğ olunur.10/09/2024