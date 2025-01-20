T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:01

T.C.ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/24 SATIŞ

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, SARAY Mahalle/Köy, 126 Ada, 16 Parsel sayılı taşınmaz 210,05 m² yüzölçümlü olup tapuda avlulu kargir ev vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde konut ve yol alanı kapsamındadır.

Kıymeti : 3.306.650,17 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:25

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 11:25

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 11:25

15/01/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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