T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 31.01.2025 - 00:01

T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin İl, Bozyazı İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, Paşabeleni Mevkii, 596 Ada, 3049 Parsel sayılı taşınmaz 2.627,88 m2 yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti: 3.240.856,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 11:31 Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 11:31 Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 11:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin İl, Bozyazı İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 596 Ada, 3092 Parsel sayılı taşınmaz 20.197,43 m2 yüz ölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.

Kıymeti: 44.683.300,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:35

26/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)