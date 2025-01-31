T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/25 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Mersin İl, Bozyazı İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, Paşabeleni Mevkii, 596 Ada, 3049 Parsel sayılı taşınmaz 2.627,88 m2 yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.
İmar Durumu :Yok
Kıymeti: 3.240.856,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 11:31
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 11:31
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Mersin İl, Bozyazı İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 596 Ada, 3092 Parsel sayılı taşınmaz 20.197,43 m2 yüz ölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.
Kıymeti: 44.683.300,00 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 13:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 13:35
Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:35
26/01/2025
(İİK m.114 ve m.126)
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