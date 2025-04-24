T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 24.04.2025 - 00:01

T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/19 SATIŞ

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin İl, Anamur İlçe, YALIEVLERİ Mahalle/Köy, BOZYER Mevkii, 642 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz 416,14 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 3.745.260,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel, Anamur Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 10:27

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 10:27

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:27

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mersin İl, Anamur İlçe, YALIEVLERİ Mahalle/Köy, BOZYER Mevkii, 641 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaz 321,98 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 2.253.860,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Parsel, Anamur Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 14:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 14:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.