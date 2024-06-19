T.C. ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 19.06.2024 - 00:00

Sayı: 2022/2041 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Esat ve Nazlı'dan olma, İstanbul 05/08/1901 doğumlu, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Vişnezade mah./köyü, Cilt no: 20, Hane no: 600'de nüfusa kayıtlı, 30163858712 T.C. no'lu BELKIZ BELİGA ARDAMAN' ın mirasçılarının tespit edilemediğinden Türk Medeni Kanunu' nun 594. Maddesi uyarınca mirasçılarının ilan yoluyla tespiti gerekmiştir.Muris BELKIZ BELİGA ARDAMAN'ın varsa mirasçılarının son ilan tarihinden başlayarak en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize müracaatta bulunmaları aksi takdirde murisin mirasının hazineye intikal edeceği hususu ilanen tebliğ olunur.